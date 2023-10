Stand: 23.10.2023 07:46 Uhr Unfall bei Schwanewede: Drei Männer lebensgefährlich verletzt

Auf einer Landstraße bei Schwanewede im Landkreis Osterholz ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut der Feuerwehr waren zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Dabei wurden die drei Insassen eines Kleinwagens lebensgefährlich verletzt. Es handle sich um drei Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, so ein Feuerwehrsprecher. Der 74-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen. Er konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Die drei jungen Männer musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack schneiden und dazu das Dach des Kleinwagens abtrennen. Die genauen Unfallumstände soll jetzt die Polizei klären. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

