Stand: 11.08.2023 09:53 Uhr Unfall bei Kirchlinteln: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein mit drei Männern besetztes Auto ist am Donnerstagabend in Kirchlinteln (Landkreis Verden) gegen mehrere Bäume geprallt. Der 29-jährige Fahrer war auf der Stelle tot. Zwei Insassen im Alter von 21 und 22 Jahren erlitten schwerste Verletzungen. Einer von ihnen musste von den Einsatzkräften aus dem Autowrack geschnitten werden. Augenzeugen gab es nach Polizeiangaben nicht. Es ist daher unklar, wie schnell die Männer unterwegs waren. Erlaubt ist an der betreffenden Stelle Tempo 100.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2023 | 08:30 Uhr