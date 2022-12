Stand: 23.12.2022 15:17 Uhr Unfall auf der A27: Zwei Tote, eine Person in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A27 bei Geestland zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde (Landkreis Cuxhaven) sind am Freitag zwei Personen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. An dem Unfall sollen nach Angaben der Polizei zwei Autos beteiligt gewesen sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Wagen mit hoher Geschwindigkeit kollidiert sein. Die Polizei will im Laufe des Tage weitere Einzelheiten zu dem Unfall bekanntgeben. Die A27 ist in Richtung Cuxhaven gesperrt, eine Umleitung über die U49 ist eingerichtet.

