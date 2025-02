Stand: 18.02.2025 13:01 Uhr Unfall in Pewsum: Eltern sterben, Kind überlebt schwer verletzt

Im Landkreis Aurich ist am Montagabend bei einem Unfall ein Elternpaar ums Leben gekommen. Das dreijährige Kind des Paares überlebte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die Familie in Pewsum in der Krummhörn auf einer Landstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines Transporters in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto der Familie kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße in einen Graben geschleudert. Die 29-jährige Mutter des Kindes verstarb nach Angaben einer Polizeisprecherin noch vor Ort. Den gleichaltrigen Vater konnten die Einsatzkräfte zunächst noch aus dem Wrack befreien. Er verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters und sein 40-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Landstraße war vorübergehend voll gesperrt.

VIDEO: Schwerer Unfall in Pewsum: Eltern sterben, Kleinkind überlebt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.02.2025 | 09:30 Uhr