Stand: 31.03.2025 08:56 Uhr Unfall auf B213 mit zwei Sattelzügen: Fahrer wird schwer verletzt

Im Landkreis Cloppenburg sind am frühen Montagmorgen zwei Lastzüge zusammengestoßen. Sie waren in entgegengesetzten Richtungen auf der B213 zwischen Cloppenburg und Löningen unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet der Autotransporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auflieger des anderen Sattelschleppers, der Pferde transportierte. Der 36-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Wie es dem anderen Fahrer geht, ist laut Polizei derzeit unklar. Die Tiere blieben demnach unverletzt. Die B213 musste für die Aufräumarbeiten am Unfallort voll gesperrt werden.

