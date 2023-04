Stand: 04.04.2023 12:08 Uhr Unfall auf A27 bei Verden: Kilometerlange Staus Richtung Walsrode

Nach dem schweren Unfall auf der A27 ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord in Richtung Walsrode weiterhin gesperrt. Die Fahrbahn solle gegen Mittag wieder freigegeben werden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Derzeit staut sich der Verkehr ab Achim-Ost auf mehreren Kilometern. Ab der Anschlussstelle Langwedel werden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer umgeleitet. Auf den Ausweichstrecken geht es ebenfalls nur langsam voran. Am Dienstagmorgen war ein Transporter mit einem Lkw kollidiert. Der Beifahrer des Transporters wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.

VIDEO: A27: Schwere Unfall im Landkreis Verden (04.04.2023) (1 Min)

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2023 | 13:30 Uhr