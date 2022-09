Stand: 03.09.2022 13:18 Uhr Unfall auf A27: Autotransporter streift abgestellten Lkw

Ein Unfall zwischen zwei Sattelzügen auf der Autobahn 27 bei Kirchlinteln (Landkreis Verden) hat einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Das hat die Polizei am Sonnabend mitgeteilt. Zunächst hatte am Freitagnachmittag ein 47-Jähriger seinen Lkw wegen eines beschädigten Reifens auf dem Seitenstreifen abgestellt und gesichert. Während er den Reifen gewechselt habe, sei das Fahrzeug von einem Autotransporter gestreift und die Verkleidung aufgerissen worden, so die Polizei. Ein Teil der Ladung sei dabei auf die Fahrbahn geschleudert worden. Auch zwei Neuwagen seien beschädigt worden. Wegen der Bergungsarbeiten war die A27 Richtung Hannover in dem Bereich zeitweise gesperrt.

