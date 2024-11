Stand: 29.11.2024 09:55 Uhr Unfall auf A1: Rollerfahrer wird von Lkw erfasst und stirbt

Auf der A1 im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Fahrer eines Motorrollers ums Leben gekommen. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der 71-Jährige gegen 1.30 Uhr mit einem Pkw kollidierte. Der Fahrer des 125er-Rollers stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Lkw erfasst. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 45-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Er stehe jedoch unter Schock, ebenso wie der Lkw-Fahrer, der den gestürzten Motorradfahrer erfasst hatte, so ein Polizeisprecher. Nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen wurde die dreispurige Autobahn in Fahrtrichtung Bremen zunächst für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Seit dem Vormittag ist eine Spur wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.11.2024 | 06:30 Uhr