Stand: 13.03.2024 15:40 Uhr Unfall auf A1: Lkw fährt ungebremst in Baustellenfahrzeug

Bei einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein Lkw-Fahrer am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 46-Jährige eine eingerichtete Baustellen-Sperrung des rechten Fahrbahnstreifens offenbar übersehen. In Höhe der Rastanlage prallte der Lkw gegen ein unbesetztes Sicherungsfahrzeug mit Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Lkw-Fahrerkabine zerstört und der Fahrer musste daraus befreit werden. Er wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Baustellenfahrzeug war zum Unfallzeitpunkt unbesetzt. Die A1 in Richtung Osnabrück soll noch bis 19 Uhr gesperrt bleiben. Die Umleitung führt ab Wildeshausen-Nord über die B213 nach Wildeshausen und von dort über die Ahlhorner Straße wieder zur A1 Wildeshausen-West. Die Autobahnpolizei Ahlhorn geht von einem Schaden in Höhe von etwa 75.000 Euro aus.

VIDEO: Lkw kollidiert auf A1 mit Baustellenfahrzeug (1 Min)

Links Verkehrsmeldungen für Norddeutschland

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2024 | 15:00 Uhr