Stand: 08.10.2024 20:57 Uhr Großenkneten: 34-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 34-Jähriger ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Transporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Dieser hatte wegen hohen Verkehrsaufkommens abbremsen müssen. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer des Transporter noch versucht, dem Laster auszuweichen, kollidierte aber frontal mit der rechten Rückseite des Lkw-Anhängers. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die A1 war in Fahrtrichtung Hamburg wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden bis zum Abend gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro.

