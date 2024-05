Unfall an Bahnübergang in Rastede: Sicherungsposten vor Gericht Stand: 31.05.2024 18:24 Uhr Zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang im ammerländischen Rastede muss sich ein damaliger Sicherheitsposten vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Er hätte ein Absperrband anbringen müssen.

Der 40-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er war laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2022 dafür zuständig, den Bahnübergang im Rasteder Ortsteil Liethe zu sichern. Die Schranken waren seinerzeit wegen einer Baustelle nicht in Betrieb. Ein 52-Jähriger fuhr demnach mit seinem Sattelschlepper über die nicht gesicherten Gleise, als eine Nordwestbahn in den Lastkraftwagen fuhr. Der Lkw-Fahrer starb. Warum der Posten den Übergang nicht absperrte, soll nun in dem Prozess geklärt werden, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Westerstede sagte. Dem Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung wegen Totschlags mindestens fünf Jahre Haft.

