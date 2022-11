Stand: 07.11.2022 08:14 Uhr Unfall an Bahnübergang im Ammerland geht glimpflich aus

In Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland ist am Sonntag an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang ein Auto mit einem Zug der Deutschen Bahn zusammengestoßen. Die 70-jährige Autofahrerin aus Rastede hatte die rote Ampel und die sich schließenden Halbschranken zu spät bemerkt und kam auf den Gleisen zum Stehen, teilte die Polizei mit. Der herannahende Zug kollidierte mit dem Auto. Die 70-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Zug und das Auto waren nicht mehr fahrbereit. Die etwa 150 Zugreisenden wurden mit Ersatzbussen zum Bahnhof Bad Zwischenahn gebracht. Der Bahnverkehr zwischen Oldenburg und Leer musste am Sonntagnachmittag für mehrere Stunden eingestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.11.2022 | 06:30 Uhr