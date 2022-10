Unfall: Lkw fährt in Baustelle - A1 bei Oyten wieder frei Stand: 20.10.2022 17:08 Uhr Auf der A1 bei Oyten ist bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag ein Arbeiter an einer Baustelle getötet worden. Die Polizei hat die Autobahn am Donnerstagnachmittag wieder frei gegeben.

Laut Polizei war ein 33-jähriger Lastwagenfahrer im Landkreis Verden kurz vor Mitternacht in Richtung Hamburg in eine Nachtbaustelle gefahren. Dort wurde an einer Schilderbrücke gearbeitet. Der Lkw fuhr in zwei Baustellen-Fahrzeuge. Ein 26-jähriger Bauarbeiter wurde getötet, sein 52 Jahre alter Kollege schwer verletzt. Warum der Lkw-Fahrer in die Fahrzeuge auf der rechten Spur fuhr, obwohl diese beleuchtet und mit Blinklicht ausgestattet waren, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro.

Autofahrer standen die ganze Nacht im Stau

Die A1 wurde in der Folge zwischen dem Bremer Kreuz und Oyten gesperrt. Zahlreiche Autofahrende mussten die ganze Nacht im Stau an der Unfallstelle verbringen. Erst am Donnerstagvormittag wurden sie von der Strecke geleitet. Der Stau reichte am Vormittag fast bis zum Autobahndreieck Stuhr zurück.

