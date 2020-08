Stand: 04.08.2020 19:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall: Familie aus Oldenburg stirbt in der Türkei

Eine fünfköpfige Familie aus Oldenburg ist bei einem Autounfall nahe Ankara in der Türkei ums Leben gekommen. Nach türkischen Medienberichten prallte der Wagen der türkischen Familie am Dienstag mit großer Wucht auf einen stehenden Lastwagen. Dabei wurden der 36-jährige Vater, die 31-jährige Mutter sowie zwei Töchter und ein Schwager getötet. Medienberichten zufolge hatte der Mann in Oldenburg als Taxifahrer gearbeitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2020 | 15:30 Uhr