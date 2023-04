Unfall-Fahrer flüchtet - und lässt sterbende Beifahrerin zurück Stand: 21.04.2023 16:30 Uhr Am Donnerstag ist eine 41-Jährige infolge eines Überholmanövers im Landkreis Cuxhaven tödlich verletzt worden. Laut Polizei ist nun bekannt, wer der Unfallverursacher ist. Er ist weiterhin flüchtig.

Die Personalien des Fahrers des Unfallwagens seien mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ermittelt worden, hieß es. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um einen 34 Jahre alten Mann aus Bremen. Er soll am Donnerstag um 18.40 Uhr in Hagen im Bremischen auf der Albstedter Straße im Bereich Harrendorf versucht haben, das Auto einer Frau zu überholen. Die Fahrerin bremste, weil dem Überholenden in der Rechtskurve ein Pkw entgegenkam. Nach Angaben der Polizei kam der Unfallverursacher beim Wiedereinscheren von der Straße ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit mehreren kleineren Bäumen.

Unfall in Hagen im Bremischen: Frau stirbt im Krankenhaus

In dem Unfallauto saß eine 41 Jahre alte Beifahrerin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie später ihren Verletzungen. Der Mann soll sich nach dem Unfall nicht um sie gekümmert haben und in den Wald geflüchtet sein. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Fahrzeugführer. Die Suche verlief jedoch erfolglos. Am Unfallort wurden Spuren des vermutlich verletzten Gesuchten gesichert.

Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen in mehreren Fällen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der mutmaßliche Unfallverursacher keinen Führerschein. Des Weiteren sei der Unfallwagen seit knapp zwei Monaten nicht mehr versichert. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04706) 94 80 zu melden. Die Polizei sucht auch den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.04.2023 | 09:30 Uhr