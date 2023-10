Stand: 09.10.2023 11:39 Uhr Unfall: Auto rutscht fast in Fluss - Fahrer jetzt gefunden

Ein Auto ist in Stuhr (Landkreis Diepholz) gegen einen Baum geprallt und beinahe in einem Fluss gelandet. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, war niemand mehr im Wagen. Bei dem Unfall in Sichtweite des Bremer Flughafens wurde das Fahrzeug am Sonntagmorgen stark beschädigt. Es lehnte seitlich hochkant an einem Baum, welcher verhinderte, dass der Wagen in den Fluss Ochtum rutschte. Das Fahrzeug war nach Feuerwehr-Angaben verschlossen und leer. An der Adresse des Halters wurde zunächst niemand angetroffen. Erst am Sonntagnachmittag traf der 20-jährige Autohalter dort ein. Zeugenaussagen zufolge war er auch der Unfallfahrer. Mit ihm hatten sich zwei weitere Männer im Wagen befunden, die ebenfalls ermittelt werden konnten. Alle drei hatten sich leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer zur Unfallzeit vermutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.10.2023 | 18:00 Uhr