Stand: 20.09.2023 09:29 Uhr Unesco fordert Stopp neuer Öl- und Gasförderung im Wattenmeer

Deutschland und die Niederlande sollen die Pläne für neue Öl- und Gasfördervorhaben im Welterbe Wattenmeer stoppen. Das hat die UN-Kulturorganisation Unesco gefordert. Die Rohstoffgewinnung sei mit dem Welterbe-Status unvereinbar, hieß es. Beim Anlegen neuer Stromleitungen zu Offshore-Windparks müssten außerdem Maßnahmen zum Schutz des Wattenmeers getroffen werden, mahnte die Unesco an. Vor der niedersächsischen Küste kritisiert die Welterbe-Kommission vor allem das Gasförderprojekt "GEMS - Gateway to the Ems" vor der Emsmündung und der Insel Borkum. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte nach der kritischen Stellungnahme der Unesco den sofortigen Stopp von umwelt- und klimaschädlichen Projekten im Wattenmeer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min