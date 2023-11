Stand: 06.11.2023 09:14 Uhr Uneinsichtiges Paar fährt ohne Führerschein - und das immer wieder

Die Polizei in Cloppenburg hat es mit einem Ehepaar zu tun, das ohne Führerschein Auto fährt. Werden die beiden erwischt, lassen sie sich davon nicht lange aufhalten. Am Mittwoch hatten Beamte nach Angaben der Polizei ein Auto angehalten, an dessen Steuer eine 44-Jährige ohne Fahrerlaubnis saß. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel sicher. Am Donnerstagvormittag stoppten Beamte dasselbe Auto erneut. Diesmal fuhr der 45-jährige Ehemann, der den Angaben zufolge ebenfalls keinen Führerschein hat. Der Mann war in der Vergangenheit schon häufiger am Steuer ertappt worden. Da der Autoschlüssel seit dem Vortag bei der Polizei lag, hatte er für die Fahrt den Ersatzschlüssel genutzt. Auch diesen Schlüssel nahmen die Beamten mit. Wenig später wurden die beschlagnahmten Autoschlüssel laut Polizei "von einem Berechtigten" - einer Person mit Fahrerlaubnis - auf der Dienststelle abgeholt. Die Person gab die Schlüssel offenbar direkt den Besitzern des Autos zurück, denn noch am selben Vormittag fuhr der 45-Jährige das Auto erneut durch Cloppenburg. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, auch gegen die Ehefrau.

