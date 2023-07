Stand: 02.07.2023 15:37 Uhr Unbekannter wirft Kanalgitter auf die A27 - Autos beschädigt

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter mehrere Kanalgitter auf die Autobahn 27 bei Bremen geworfen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, aber mehrere Autos wurden beschädigt. Zunächst war ein 60-Jähriger, der in Richtung Cuxhaven unterwegs war, über einen Gegenstand gefahren, der vor seinem Auto herunterfiel. Er stoppte auf dem Seitenstreifen, das Auto war beschädigt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um ein gusseisernes Kanalgitter handelte und auf der Fahrbahn noch weitere Teile solcher Gitter lagen. Kurz darauf meldete sich eine 38-Jährige bei der Polizei, deren Auto ebenfalls von einem Kanalgitter getroffen und in Mitleidenschaft worden war. Die Frau gab an, dass sie nach dem Vorfall einen dunkel gekleideten Mann beobachtet habe. Er soll demnach mit einem Fahrrad von der Überführung Ritterhuder Heerstraße weggefahren sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Bremer Polizei unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2023 | 14:00 Uhr