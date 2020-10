Stand: 22.10.2020 07:21 Uhr Unbekannter überfällt Tankstelle in Wilhelmshaven

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Wilhelmshaven ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Täter habe den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, den Inhalt der Kasse in eine Sporttasche zu füllen. Der Angestellte war zum Zeitpunkt des Überfalls allein in der Tankstelle. Der Täter konnte mit dem erbeuteten Geld fliehen. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.10.2020 | 07:30 Uhr