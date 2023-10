Stand: 19.10.2023 12:27 Uhr Unbekannter tritt am Boden liegendem Mann gegen den Kopf

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen einer Gewalttat in Varel (Landkreis Friesland). Das Opfer ist ein Mann, dem von einem Unbekannten mehrfach gegen den Kopf getreten wurde - an einer Straßenkreuzung in Varel. Laut Polizei war das Opfer zuvor von einem weiteren, ihm Unbekannten auf den Boden gedrückt worden. Ein Dritter soll dabei gewesen sein, sich an der Tat aber nicht beteiligt haben. Die Gruppe soll den Mann zuvor an der Straßenkreuzung angesprochen haben. Er wurde bei der Tat leicht verletzt. Die Tat ereignete sich bereits am 11. Oktober. Die Polizei Varel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04451) 92 31 15.

