Stand: 27.11.2023 11:50 Uhr Unbekannter schlägt 18-Jährige und raubt ihre Handtasche

In Bremen hat ein bislang unbekannter Täter eine junge Frau überfallen und verletzt. Der Polizei zufolge fragte der Mann die 18-Jährige in der Nacht zu Montag an einer Bushaltestelle im Stadtteil Burg-Grambke nach der Uhrzeit. Als die Bremerin ihr Handy aus der Tasche zog, schlug der Unbekannte ihr gegen den Kopf und entriss ihr die Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren. Er fuhr anschließend mit einem Fahrrad davon. Die 18-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau beschrieb ihn als schlank, mit braunen Augen und einem Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 zu melden.

