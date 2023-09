Stand: 27.09.2023 13:07 Uhr Unbekannter gefährdet Pkw-Fahrer mit Schraube - Polizei ermittelt

Eine unbekannte Person hat in Wilhelmshaven eine acht Zentimeter lange Schraube an einem Pkw angebracht, die beim Losfahren den Reifen durchstochen hätte. Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Sicherheit des Autos, des Fahrers sowie möglicher unbeteiligter Dritter sei gefährdet worden, so die Polizei. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 24. September um 19.30 Uhr und dem 25. September um 8.30 Uhr in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Der betroffene Pkw ist ein Toyota. Die Polizei Wilhelmshaven bittet alle Zeugen und Personen, die im genannten Zeitraum in der Umgebung des Fahrzeugs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich dringend bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer (04421) 94 20 zu melden.

