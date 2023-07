Stand: 10.07.2023 11:44 Uhr Unbekannter Stoff tritt in Verdener Betrieb aus: Ein Mensch verletzt

In Verden sind am Montagmorgen in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb bei mehreren Mitarbeitern gesundheitliche Beschwerden aufgetreten. Das teilte die Polizei mit. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst versorgte weitere 33 Menschen medizinisch. Sie konnten danach aber wieder entlassen werden. Die Ursache der Beschwerden ist noch unbekannt. Die Verdacht, es könnte Ammoniak ausgetreten sein, hat sich nicht bestätigt, so die Polizei.

