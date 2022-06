Stand: 22.06.2022 09:30 Uhr Unbekannter Dürer in Landesbibliothek Oldenburg entdeckt

Einen offenbar spektakulären Fund hat die Landesbibliothek in Oldenburg gemacht. Sie hat in einem Buch mutmaßlich eine bislang unbekannte Illustration von Albrecht Dürer entdeckt. Die farbige Miniatur zeigt zwei kleine Engel auf delfinähnlichen Meerestieren. Den Experten in Oldenburg zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass das Bild aus Dürers Hand stammt. Eine vergleichende kunsthistorische Untersuchung stehe aber noch aus. Die Illustration schlummerte 230 Jahre unerkannt in der Sammlung der Landesbibliothek. Sie ziert die erste Seite eines griechischen Textes, der im Jahr 1502 in Venedig gedruckt worden war. Albrecht Dürer (1471-1528) ist der bedeutendste deutsche Künstler der Hochrenaissance.

