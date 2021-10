Stand: 15.10.2021 13:01 Uhr Unbekannte wollen zwei Geldautomaten in Sandkrug sprengen

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte versucht, Geldautomaten in zwei Bankfilialen im Hattener Ortsteil Sandkrug (Landkreis Oldenburg) zu sprengen. Personen- und Gebäudeschäden seien dabei nicht entstanden, so die Polizei. Ihren Angaben nach prüfen die Ermittler derzeit, ob die beiden Taten zusammenhängen. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter (04221) 155 90 zu melden.

