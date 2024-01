Stand: 20.01.2024 12:28 Uhr Unbekannte werfen Schneebälle auf Auto und greifen Fahrer an

Unbekannte haben am Freitagabend in Brake (Landkreis Wesermarsch) ein Auto mit Schneebällen beworfen. Als der Fahrer auf Höhe des Stadions in der Bahnhofstraße ausstieg, um die vier bis fünf Täter zur Rede zu stellen, wurde er nach Angaben der Polizei angegriffen. Demnach schlug ihm ein Mann ins Gesicht. Die Angreifer sollen auch gegen das Auto getreten und geschlagen haben. Als der Autofahrer versucht habe zu fliehen, rissen die Männer den Angaben zufolge die Beifahrertür auf und versuchten, ihn von der Weiterfahrt abzubringen. Der Autofahrer fuhr mit offener Beifahrertür weg, setzte einen Notruf ab und fuhr zur Polizei in Brake. Die Täter seien dunkel gekleidet gewesen, hätten teilweise Mützen und Bärte getragen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer (04401) 93 51 15 zu melden.

