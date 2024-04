Stand: 03.04.2024 12:05 Uhr Unbekannte vertauschen fast alle Ortsschilder im Wangerland

In der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) haben Unbekannte am 1. April fast sämtliche Ortschilder vertauscht. Aus Wiarden wurde auf einmal Schillig, aus Friederikensiel Altgarmssiel. Das teilte Wangerlands Bürgermeister Mario Szlezak (SPD) mit - und kritisierte die Aktion: Ortsunkundige Touristen hätten nach einem Unfall leicht den Rettungsdienst an die falsche Stelle rufen können und wären nicht oder zu spät gefunden worden. Zum Glück sei das nicht passiert. Von einer Anzeige gegen Unbekannt wurde diesmal noch abgesehen, aber dies sei kein guter Aprilscherz gewesen, so der Bürgermeister. Mitarbeiter vom Bauhof der Gemeinde haben die rund 20 Ortsschilder inzwischen wieder an den richtigen Stellen angebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2024 | 15:00 Uhr