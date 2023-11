Stand: 02.11.2023 16:55 Uhr Unbekannte töten zwei Schafe - Polizei findet Schlachtabfälle

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Schafsböcke auf einer Weide in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) getötet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei von einem der Tiere der Kadaver zurückgelassen worden, von dem anderen seien nur Schlachtabfälle gefunden worden. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmittag. Die Schafe hatten zu dritt auf der Weide nahe der Autobahn gestanden. Wer in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer (05493) 91 35 60 bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2023 | 15:00 Uhr