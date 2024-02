Stand: 12.02.2024 22:15 Uhr Unbekannte stehlen sechs Waffen aus Einfamilienhaus

In Bremerhaven haben Unbekannte einen befestigten Waffenschrank mit sechs Waffen gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befanden sich darin vier Lang- und zwei Kurzwaffen. Am Samstagabend hätten Polizisten bei einer Streifenfahrt ein offenstehendes Fenster in einem Einfamilienhaus gesehen und Einbruchsspuren an dem Gebäude entdeckt, hieß es. Eine Fahndung blieb laut Polizei bislang jedoch erfolglos. Der Hausbesitzer hatte eine Erlaubnis für die Waffen, die ordnungsgemäß in dem Waffenschrank verstaut gewesen waren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min