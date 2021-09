Stand: 10.09.2021 10:06 Uhr Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Oldenburg

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in Oldenburg zwei Geldautomaten im Vorraum eines Geldinstituts gesprengt. Nach Polizeiangaben wurde der Alarm in der Filiale gleich mehrfach ausgelöst. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die beiden Automaten sowie der Vorraum der Bank durch die Detonation erheblich beschädigt worden waren. Aus dem Gebäude drang dichter Qualm. Ob die Täter Beute gemacht haben, war am Freitagmorgen noch unklar. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 09:30 Uhr