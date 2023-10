Stand: 06.10.2023 10:45 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat im Landkreis Diepholz

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Mellinghausen (Landkreis Diepholz) einen Geldautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben drangen sie gegen 3 Uhr gewaltsam durch die verschlossene Eingangstür in den Vorraum einer Bankfiliale ein. Dort sprengten die Täter den Geldautomaten und flüchteten anschließend. Ob sie Geld erbeutet haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Menschen wurden nicht verletzt. In dem Gebäude befindet sich lediglich die Bankfiliale. Hinweise auf Täter und verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 entgegen.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

