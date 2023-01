Stand: 22.01.2023 18:54 Uhr Unbekannte legen Schottersteine auf Gleise bei Bremerhaven

Unbekannte haben Schottersteine auf alle vier Gleise am Bahnhof Bremerhaven-Lehe gelegt. Ein Güterzug überfuhr die Steine am Sonnabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand nach ersten Ermittlungen jedoch kein Schaden. Der Zug werde aber noch untersucht. Vier Züge verspäteten sich. Bundespolizisten entfernten die Steine. Nach einem Zeugenhinweis könnten Kinder die Schottersteine auf die Gleise gelegt haben. Die Beamten suchen Zeugen und ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

