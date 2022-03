Stand: 03.03.2022 07:58 Uhr Unbekannte ertränken Tiere im Fluss in Wilhelmshaven

Die Polizei in Wilhelmshaven ermittelt in einem Fall von Tierquälerei. Unbekannte hatten mehrere Kleintiere in eine Transportbox gesperrt und dann im Flüsschen Maade versenkt. Mit sinkendem Wasserstand war die schwarze Box mit den Tierkadavern nun von Passanten am Ufer entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich bei den toten Tieren um zwei junge und um eine ausgewachsene Katze sowie zwei Kaninchen.

