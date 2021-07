Stand: 27.07.2021 21:32 Uhr Unbekannte beschmieren Gedenkwand für jüdische NS-Opfer

Unbekannte haben in Oldenburg ein Mahnmal für jüdische Opfer des Nationalsozialismus mit weißer Farbe beschmiert. Die Gedenkwand neben dem Gebäude des Oldenburger Kulturzentrums PFL sei am Dienstag auf der Vorder- und Rückseite mit antisemitischen Botschaften verunstaltet worden, teilte die Polizei mit. "Der Staatsschutz arbeitet mit Hochdruck daran, die Verursacher dieser Tat zu ermitteln", sagte Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme. "Es gibt in unserer Gesellschaft keinen Platz für Judenhass, deswegen müssen wir jegliche Form von Antisemitismus konsequent bekämpfen." Auf der Gedenkwand sind 175 Namen jüdischer Bürgerinnen und Bürger aus Oldenburg nachzulesen sowie deren Geburtsdatum, der Geburtsort, die letzte Wohnung und das Todesdatum beziehungsweise das Datum ihrer Deportation.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.07.2021 | 06:30 Uhr