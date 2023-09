Stand: 27.09.2023 14:10 Uhr Unbekannte Täter brechen in Panzerwaschanlage ein

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in eine Panzerwaschanlage in Schwanewede (Landkreis Osterholz) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Technikgebäude der Bundeswehr in der Straße An der Kaserne verschafft. Nennenswertes Diebesgut ist den Angaben zufolge derzeit nicht bekannt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Verden/Osterholz unter der Telefonnummer (05791) 3070 entgegen.

