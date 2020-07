Stand: 29.07.2020 09:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannte Täter brechen in Juweliergeschäft ein

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Oldenburg in ein Juweliergeschäft eingestiegen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden sie dabei von einem 23-Jährigen gestört. Der Zeuge versuchte vergeblich, einen der Männer festzuhalten. Die Täter konnten mit dem erbeuteten Goldschmuck fliehen. Sie hatten ein Loch in die Schaufensterscheibe des Geschäfts geschnitten. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

