Stand: 15.11.2024 17:50 Uhr Umweltverband stellt Eilantrag gegen Wolfsabschuss

Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe hat einen Eilantrag gegen die Ausnahmegenehmigung zum Abschuss eines Wolfs gestellt. Der Landkreis Leer habe zum wiederholten Mal gegen nationale und europäische Vorschriften verstoßen, heißt es vom Umweltverband. So sei die Tötung des Tieres bereits am 8. November genehmigt worden, ohne sich zuvor mit Umweltverbänden zu beraten. Der Landkreis Leer hatte den Abschuss eines Wolfs genehmigt. Laut einer Mitteilung sei dieser Wolf für Dutzende Angriffe auf Nutztiere verantwortlich. Allein in Jemgum habe das Tier nachweislich 20 Mal Nutztiere angegriffen, darunter Schafe und Rinder. Die Wölfe bedrohten indirekt auch die Sicherheit der Deiche, da Schafe das Gras auf den Deichen kurz halten und der Boden so fest bleibe, sagte Landrat Matthias Groote (SPD) am Donnerstag.

Weitere Informationen OVG-Beschluss: Wolf an Küste darf nicht geschossen werden Eine vom Landkreis Aurich erteilte Abschussgenehmigung bleibt gerichtlich untersagt. Jetzt gibt es ein weiteres Urteil. (19.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.11.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf