Umweltschützer warnen vor Erdgasförderung in der Nordsee Stand: 20.04.2022 10:29 Uhr Umweltschützer warnen vor dem Ausbau der Erdgasförderung in der Nordsee - nicht nur wegen möglicher Schäden für die Natur. Auch für Schiffe stiegen die Risiken durch mehr Industrieanlagen auf See.

So würden durch Erdgas-Förderanlagen - aber auch durch Windparks - die Schifffahrtsstraßen in der Nordsee zunehmend eingeengt, warnt die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN). Die Gemeinschaft umfasst etwa 200 Mitglieder aus Naturschutzvereinen, Kommunen und Verbänden. Laut SDN erhöhen die Anlagen die Unfallgefahr - mögliche Havarien könnten wiederum die Natur im Wattenmeer treffen. "Es ist einfach an der Zeit, nachhaltig umzudenken und nach wirklichen Lösungen zu suchen", sagte der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft und Bürgermeister von Varel (Landkreis Friesland), Gerd-Christian Wagner (SPD). Es ergebe keinen Sinn, weiter auf fossile Energien zu setzen. Die SDN fordert: Konzepte zur Energieeinsparung und den Ausbau erneuerbarer Energien.

Althusmann präsentiert Ausbau der Erdgasförderung

Die Warnung kommt passend, denn Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und das niederländische Unternehmens One-Dyas wollen heute in Hannover über den Ausbau der Erdgasförderung in der Nordsee informieren. Dazu hat es bereits Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Landesregierung gegeben. One-Dyas will Erdgas aus dem 2017 entdeckten Feld "N05-A" zwischen den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum fördern und dafür eine Plattform auf See errichten. Auch eine neue Pipeline soll verlegt werden.

Landesregierung schwenkt um bei Nordsee-Gas

Das Feld "N05-A" liegt nahe dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Landesregierung hatte sich im vergangenen Sommer zunächst gegen das Vorhaben ausgesprochen. Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung durch den Krieg in der Ukraine rückte sie von dieser Position jedoch ab und sprach sich für eine Neubewertung aus. Umweltverbände, die Grünen im Landtag und angrenzende Nordseeinseln fürchten Umweltschäden durch das Vorhaben.

