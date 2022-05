Umweltminister diskutieren über LNG, Windkraft und Ukraine Stand: 12.05.2022 13:08 Uhr Erneuerbare Energien und Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Umwelt- und Klimaschutz: Darum geht es heute und morgen bei der Konferenz der Umweltminister von Bund und Ländern in Wilhelmshaven.

Rund um die Konferenz sind mehrere Kundgebungen geplant. Die erste fand bereits vor der Eröffnung am Donnerstagvormittag statt: Schafhalter forderten von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), etwas dagegen zu unternehmen, dass sich Wölfe unkontrolliert ausbreiten. Für heute Nachmittag haben zudem mehrere Gruppen zu einer Demonstration für Klima- und Artenschutz aufgerufen. Die Polizei erwartet rund 1.000 Teilnehmende.

VIDEO: LNG in Wilhelmshaven: Umwidmung von 40 Millionen rechtens? (10.05.2022) (2 Min)

Niedersachsen ist gegen Kernenergie und Fracking

Eines der zentralen Themen auf der Konferenz ist die Auswirkung des Kriegs in der Ukraine auf den Umwelt- und Klimaschutz. Laut Umweltminister Lies wird es in Niedersachsen keinen Ausbau der Kernenergie und kein Fracking-Gas geben. Außerdem sprach er sich für ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen aus. Eines der Ziele der Bundesregierung ist, einen Teil des russischen Gases in Zukunft durch Flüssigerdgas (LNG) zu ersetzen. Das will auch Niedersachsens Umweltminister, der hinter dem geplanten LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes steht. Damit sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und Einwände von Umweltschutzorganisationen weniger Gewicht erhalten.

Diskussionen über feste und schwimmende LNG-Terminals

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält die Pläne europarechtlich nicht für umsetzbar. Dies dürfe höchstens befristet für schwimmende LNG-Terminals gelten, nicht aber für die festen Terminals an Land, die in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) geplant sind. Die Regierung dürfe Klimaschutz und Energiesicherheit nicht gegeneinander ausspielen, so die DUH. Bundes-Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte nun, dass Deutschland nur auf schwimmende Terminals setzen sollte, um schneller aus fossilen Energien aussteigen zu können. 2043 müsse dann Schluss sein mit fossilem Gas. Niedersachsens Umweltminister Lies will aber auch die festen LNG-Terminals bauen und am liebsten schon 2024 eröffnen. Unter anderem dieser Punkt dürfte auf der Konferenz für Diskussionen sorgen.

Lies will bundesweit einheitliche Regeln für Windkraft-Ausbau

Ein weiteres Thema ist der Ausbau der regenerativen Energien. In punkto Windkraft hat zurzeit jedes Bundesland seine eigenen Regeln. In Bayern etwa muss der Mindestabstand zum nächsten Haus mindestens die zehnfache Höhe eines Windrades betragen. Das Bundesland hinkt beim Ausbau der Windenergie hinterher. Andere Länder setzen auf 1.000 Meter Abstand oder haben gar keine konkreten Regeln, wie Brandenburg, Sachsen oder Thüringen. In Niedersachsen ist der Einzelfall maßgeblich, konkrete Abstandsregeln gibt es hier nicht. Umweltminister Lies sprach sich heute für bundeseinheitliche Regeln aus. Die Ampel-Koalition will offenbar ein Gesetz auf den Weg bringen, das keine neuen Abstandsregeln mehr zulässt, um den Ausbau der Windenergie voranzutreiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.05.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windkraft Energiewende Erdgas Energie Wölfe