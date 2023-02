Stand: 09.02.2023 07:53 Uhr Umwelthilfe: "Chlor-Einsatz ist fahrlässig und gesetzwidrig"

Der Einsatz von Chlor am neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven sei nicht Stand der Technik und stehe im Konflikt mit deutschen und europäischen Gesetzen. Das steht in einem Gutachten des Instituts LimnoMar, das die Deutsche Umwelthilfe heute veröffentlicht. Das Chlor wird verwendet, um die Rohre am Terminal von Muscheln und Seepocken frei zu halten. Umweltschonendere Methoden seien nicht einmal geprüft worden, sagt die Umwelthilfe. Die gegenwärtige Dauerchlorierung schade Mensch und Tier sowie dem Ökosystem und der Fischerei. Dr. Burkhard Watermann, Geschäftsführer von LimnoMar und Autor des Gutachtens: "Es ist unter lebensmittelrechtlichen wie ökotoxischen Aspekten mehr als fahrlässig, lediglich auf der Grundlage von Modellierungen auf ein biologisches Effektmonitoring zu verzichten. Ein biologisches Rückstands- und Effektmonitoring sollte unverzüglich im Einflussbereich der Abwässer des LNG-Terminalschiffs begonnen werden."

