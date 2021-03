Stand: 12.03.2021 14:12 Uhr Umweltaktion unter Corona-Bedingungen: "Papenburg räumt auf"

2020 fiel die städtische Umweltaktion in Papenburg (Landkreis Emsland) aufgrund der Corona-Pandemie aus - 2021 soll "Papenburg räumt auf" an diesem Montag starten - allerdings mit Einschränkungen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. So sind keine Treffpunkte, Traktoren sowie Abschluss-Veranstaltungen vorgesehen. Auch die Schulen können nicht mit eingebunden werden, teilte die Stadt mit. Trotzdem können Umweltfreunde mithelfen: Den Angaben zufolge gibt es Materialdepots in den verschiedenen Ortsteilen. Dort können sich Freiwillige mit Greifzangen, Müllsäcken, Handschuhen und OP-Masken eindecken und dann in kleinen Gruppen los ziehen. Über das gesamte Stadtgebiete werden zahlreiche Container aufgestellt, damit sich nicht mehreren Gruppen beim Entsorgen begegnen. Die Aktion läuft bis zum 26. März.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2021 | 07:30 Uhr