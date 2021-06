Stand: 13.11.2019 11:38 Uhr Umschlag am JadeWeserPort geht deutlich zurück

Flaute am JadeWeserPort (JWP) in Wilhelmshaven: Der Umschlag am Container-Terminal ist im zweiten Halbjahr deutlich schwächer gewesen als noch zu Jahresbeginn, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Hafenbetreiber Eurogate hat deshalb angekündigt, befristete Arbeitsverträge nicht zu verlängern, geplante neue Verträge kämen nicht zustande. Derzeit arbeiten 450 Mitarbeiter am JadeWeserPort, 29 Mitarbeiter werden demnach nicht weiter beschäftigt. Darüber hinaus sollten 200 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Dazu wird es laut Geschäftsleitung nun nicht mehr kommen. Der Umschlag, der in den vergangenen Jahren mit rund 18 Prozent deutlich zweistellig gewachsen war, stagniere. Unternehmenssprecher Steffen Leuthold nennt als Gründe für die derzeitige Flaute unter anderem den Handelsstreit zwischen den USA und China. Das betreffe auch andere Häfen.

