Stand: 15.12.2020 08:24 Uhr Ultimatum: Landwirte drohen Handel mit weiteren Blockaden

Niedersachsens Landwirte haben dem Handel erneut ein Ultimatum gestellt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Grund: Nach den positiven Gesprächen zwischen Landwirten und Discountern am Freitag hätten die Discounter die Ergebnisse bislang nicht schriftlich bestätigt, sagte ein Sprecher von Land schafft Verbindung in Cloppenburg. Sollte das bis heute Abend nicht geschehen, wollen die Bauern erneut protestieren. Nach ihrer Ansicht habe man sich am Freitag auf finanzielle Hilfen, eine Ombudsstelle und neue regionale Handelsmarken geeinigt, so die Landwirte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.12.2020 | 07:30 Uhr