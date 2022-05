Stand: 26.05.2022 13:14 Uhr Überholmanöver missglückt: Auto streift Reisebus auf A27

Auf der A27 an der Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) hat sich am Mittwochabend ein Unfall mit einem Reisebus ereignet. Ein 29-jähriger Autofahrer streifte beim Überholversuch die hintere Ecke des Busses, in dem sich 49 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren sowie fünf Betreuer und der 57-jährige Busfahrer befanden. Danach wurde das Auto laut Polizei nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Zwei Jungen im Alter von zehn und elf Jahren aus dem Bus wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Autofahrer und dessen 27-jährige Ehefrau wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Das fünf Monate alte Baby des Paares blieb laut Polizei unverletzt. Die Insassen des Reisebusses mussten in einen anderen Bus umsteigen, wozu die Autobahn in Richtung Cuxhaven für zehn Minuten gesperrt wurde. Der Autofahrer gab laut Polizei Sekundenschlaf als Ursache für den Unfall an.

