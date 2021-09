Überflutungsgefahr: Sturmflutwarnung für die Nordseeküste Stand: 23.09.2021 11:01 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste.

Das Hochwasser am Nachmittag und am Abend könne bis zu 1,5 Meter höher ausfallen, teilte das Amt mit. Betroffen sind die nordfriesische Küste, das Hamburger Elbegebiet sowie das Weser- und Elbegebiet. An der ostfriesischen Küste wird mit einem um einen Meter höheren Tidehochwasser gerechnet. Die Ostsee ist nicht betroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor schweren Sturmböen an der Küste und auch im Binnenland. Diese könnten bis zum Abend Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Auch schwere Sturmböen seien möglich, etwa am Brocken.

Links Warnung vor Sturmböen in Teilen von Norddeutschland

Überflutungsgefahr für Strände

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) weist zudem auf eine Überflutungsgefahr für Strände und Vorländer hin. Betroffen sind Norderney, Bensersiel, Emden, Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven. Auch für Freitag prognostiziert der NLWKN eine Abweichung des Tidehochwasses in Höhe von 75 Zentimetern.

Böen mit Stärke 10 in MV erwartet

Der erste Herbsttag in Mecklenburg-Vorpommern bringt Wind im Binnenland, an den Küsten kann es auch stürmisch werden. Der Wind nimmt im Laufe des Tages immer weiter zu. Am Abend erreichen die Böen im Binnenland dann die Stärke 8 - vereinzelt auch 9. An der Küste sind Böen mit Stärke 10 zu erwarten.

