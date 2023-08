Stand: 08.08.2023 11:40 Uhr Überfall in Bremervörde: Mann mit Baseballschläger attackiert

Ein unbekannter Mann hat auf dem Parkplatz des Modehauses Burfeind in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) einen 29-Jährigen überfallen und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah dies bereits in der Nacht zu Sonntag, 30. Juli. Der Täter hatte seinem Opfer demnach in einem Gebüsch aufgelauert. Völlig unerwartet habe er den 29-Jährigen dann mit einem Baseballschläger attackiert. Das Opfer sei durch mehrere Schläge unter anderem am Kopf verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte erbeutete bei seinem Raubüberfall eine Tasche mit etwas Bargeld. Anschließend flüchtete er mit einem unbekannten Auto. Der Täter wird als schlanker Mann mit einem Kapuzenpullover beschrieben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04761) 74 89-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2023 | 13:30 Uhr