Stand: 30.07.2023 16:36 Uhr Überfall: Unbekannter schlägt Kopf von Mann gegen Autoscheibe

Ein 24-Jähriger ist im Landkreis Leer von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Der Unbekannte zerrte sein Opfer gegen 3.10 Uhr in der Nacht zu Sonntag in Moormerland hinter ein Auto. Anschließend schlug der Täter den Kopf des Opfers gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Eine Stunde zuvor hatten drei Männer ebenfalls in der Karl-Cersten-Straße einen 31-Jährigen angegriffen und ohne erkennbaren Grund auf das Opfer eingeschlagen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, war zunächst unklar. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Die Freundin des Opfers beleidigte die Beamten, auch das Opfer selbst leistete Widerstand. Beide kamen in Gewahrsam. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und sucht Zeugen.

