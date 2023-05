Stand: 19.05.2023 19:16 Uhr Über 100 Packungen Kaffee im Auto: Mutmaßliche Diebe gestoppt

Polizisten haben zwei mutmaßliche Ladendiebe in Bremerhaven gestoppt und rund 100 Packungen Kaffee sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge die zwei Männer im Alter von 36 und 48 Jahren am Mittwochnachmittag beim Verladen ihrer Beute in ein Auto beobachtet. Demnach sollen die Tatverdächtigen die Kaffeepackungen unter ihrer Kleidung hervorgeholt haben. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die das inzwischen losgefahrene Auto kurze Zeit später stoppen konnte. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte neben dem Kaffee auch diverse Wasser- und Bierflaschen. Woher die Waren stammten, hätten die Männer nicht genau sagen können, so die Polizei. Auch Kassenbelege hätten sie nicht vorzeigen können. Die Beamten stellten die Waren sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.05.2023 | 06:30 Uhr