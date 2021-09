Stand: 04.09.2021 10:58 Uhr Üben für den Ernstfall: Retter simulieren Flugzeugabsturz

Rettungskräfte proben heute in Cuxhaven den Einsatz bei einem Flugzeugabsturz. Dabei soll das Zusammenspiel von zivilen und militärischen Kräften geübt werden. Beteiligt an dem Probelauf sind Marineflieger in Nordholz sowie Feuerwehren aus Cuxhaven. Bewohnerinnen und Bewohner müssen mit Sirenen von Krankenwagen sowie mit Rauchschwaden rechnen. Der Flugzeugabsturz soll heute Mittag so genau wie möglich nachgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2021 | 12:00 Uhr